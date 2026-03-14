Песков заявил, что мировой энергорынок не может обойтись без российской нефти

Песков: поступление нефти из России на мировой рынок стабилизирует его

Поступление на мировой рынок российской нефти после ослабления американских санкций помогает в его стабилизации. Об этом заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, нефть из России нужна многим странам, особенно в период кризиса на Ближнем Востоке. Сейчас, когда часть из российской нефти начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность, отметил представитель Кремля.

Таким образом устроена экономика, высказал мнение Песков. Он добавил, что международная энергетическая инфраструктура не может отказаться от больших объемов российской нефти.

12 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры к 12 марта. Сообщалось, что лицензия для них будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Ранее Дмитриев заявил о признании США зависимости мирового рынка от российской нефти.