Украину уличили в атаках на химических объекты РФ для травли населения

Украина продолжает регулярно совершать террористические атаки на химические и иные другие объекты, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, повреждение которых чревато масштабным заражением населения и окружающей среды. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, по его словам, Киев развивает скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве некоторых зарубежных государств.

«Активный вклад в этом контексте вносит оказываемая ей всесторонняя иностранная помощь», — сказал Тарабрин.

Он отметил, что оказывающие помощь Украине страны занимаются укреплением ее потенциала в области радиационной, химической и биологической защиты, а объемы таких закупок превышают потребности Украины на случай защиты от химического инцидента.

Тарабрин добавил, что российские военнослужащие находят на оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) позициях брошенные лаборатории, занимавшиеся полукустарным производством токсичных химикатов для их последующего применения против гражданского населения и военнослужащих России.

Ранее сообщалось, что Россия намерена передать в ОЗХО данные о планах Киева по терактам с химвеществами.

 
