Американист порассуждал о сроках окончания активной фазы конфликта на Ближнем Востоке

Американский лидер Дональд Трамп заявляет, что военная операция США против Ирана идет с опережением графика, что свидетельствует о том, что он ищет скорейшего выхода из сложившейся ситуации. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал американист Егор Торопов.

Согласно прогнозам эксперта, активная фаза боевых действий на Ближнем Востоке может завершиться уже в марте.

«Активная фаза прекратится уже в 20-х числах марта. И, причем, не с итогом в виде смены правящего режима в Иране, а лишь со сменой отдельных руководящих лиц», — считает Торопов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

3 марта Трамп заявил, что США готовы вести войны бесконечно, так как располагают практически неограниченными запасами вооружения.

