Политолог объяснил, почему Трамп призывает Турцию вступить в конфликт с Ираном

Кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа, адресованный Турции, принять участие в конфликте с Ираном.

Эксперт отметил, что Вашингтон не смог добиться смены режима и ликвидации властей Ирана. Более того, младшие союзники США на Ближнем Востоке фактически могут лишь предоставить свою территорию для военных баз, но не дают никакого преимущества американцам.

«Поэтому Трамп взывает к члену Североатлантического альянса, чтобы получить соответствующую поддержку для полной, как он представляет себе, военной капитуляции Тегерана. На это и направлены его не очень умные заявления в адрес президента Турции», — сказал Бобров.

Недавно Трамп в соцсети Truth Social призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана поучаствовать в устранении нового духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер, комментируя пост, заявил, что Трамп «в буквальном смысле сошел с ума», и должен покинуть свой пост.

Ранее в Иране назвали Трампа «самим сатаной» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).