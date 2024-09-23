Чиновник лишился должности после того, как изменил жене

Чиновнику из Бразилии пришлось уйти со своего поста после того, как видео с семейным скандалом попало в соцсети. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Нитерое. Мужчина приехал в отель, где, предположительно, провел время со своей спутницей. Когда чиновник направлялся к машине, его встретила супруга.

Она кричала на мужа, пока он вместе с другой женщиной сидел в салоне. Только после того, как жена ударила по окну со стороны водителя, госслужащий вышел из автомобиля. Недовольная ситуацией супруга стала говорить о том, что мужчина разрушил ее жизнь. В браке пара была шесть лет.

Происходящее один из очевидцев снял на телефон и выложил в социальных сетях, после чего видео стало вирусным. На кадры обратили внимание в мэрии. Выяснилось, что работник использовал машину, принадлежащую администрации, для поездки в личных целях. Подобное чиновникам делать запрещено.

В результате мужчину уволили с должности замминистра охраны природы.

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