Медведев объяснил причину высокого интереса администрации США к развитию ИИ

Администрация США старается развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы сохранить долгосрочное американское лидерство на мировой арене. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке для журнала «Эксперт».

«Применение масштабных технологических новаций, как считают в Белом доме, приведет к прорыву во всех областях человеческой деятельности, качественно повысит конкурентоспособность американской экономики, обеспечит ее технологический отрыв от других стран», — написал политик.

Медведев пояснил, что другими словами, путем развития ИИ американская администрация планирует добиться целей MAGAMake America Great Again — «Сделаем Америку Великой Снова».

5 марта газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что Соединенные Штаты выбирают цели в операции против Ирана с помощью искусственного интеллекта Claude, разработанного военной компанией Palantir.

По данным источников издания, искусственный интеллект позволяет извлекать важную информацию из обширных массивов секретных данных, полученных со спутников и в ходе других разведывательных операций. Это помогает в реальном времени наводить на цели и расставлять приоритеты.

