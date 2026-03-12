Даванков рассказал об урегулировании конфликта с Мизулиной

После публичного конфликта, который разгорелся весной 2025 года, вице-спикер Госдумы и заместитель председателя фракции «Новые люди» Владислав Даванков встретился и поговорил с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом он сам рассказал «Газете.Ru».

«У нас с Екатериной… скажем так, сложная история. Были даже моменты, когда мы совпадали во мнениях — например, оба выступали против блокировки Roblox. После конфликта мы встретились, поговорили», — сказал депутат.

По словам Даванкова, в некоторых вопросах им с Мизулиной удалось «найти общий язык». Однако он подчеркнул, что «за доносы будет критиковать всегда». Полную версию интервью с Даванковым читайте в материале «Газеты.Ru».

Весной 2025 года Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело против депутата Владислава Даванкова. Тот ранее заподозрил ее в вымогательстве у бывшей жены рэпера Паши Техника, после чего попросил главу МВД Владимира Колокольцева провести проверку.

Ранее вице-спикер Госдумы Даванков ответил на обвинения Мизулиной в клевете.