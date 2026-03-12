В Госдуме рассказали, как правильно относиться к зумерам

Для того чтобы поколение зумеров принимало участие в выборах, нужно просто быть честным, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-спикер Госдумы и заместитель председателя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

«Зумеров не нужно привлекать каким-то особенным способом. Они не читают программы партий, но за пять секунд считывают, кто фейковый, а кто настоящий. С ними можно быть только честным. Мы такие — поэтому нас и поддерживают», — пояснил спикер.

Он отметил, что «зумеры давно перестали быть мемом», это взрослые люди с другим подходом к жизни.

«Зумеры — это давно не только мемы и сленг. Старшим из них под тридцать. Они заканчивают вузы, создают семьи, оплачивают коммуналку, думают об ипотеке. Их волнуют те же вещи, что и их родителей, — просто подход другой. Не надо с ними «специально работать». Надо просто видеть в них взрослых людей», — заключил Даванков.

