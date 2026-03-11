Стало известно о планах Британии раскрыть сведения о встрече Эпштейна и экс-премьера Блэра

Национальный архив Великобритании планировал в 2025 году опубликовать документы о встрече бывшего премьер-министра королевства Тони Блэра с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дело экс-посла Британии в США Питера Мандельсона.

«В канцелярии кабинета министров хранятся официальные документы, которые, вероятно, будут опубликованы национальным архивом в начале следующего года, касающиеся встречи Тони Блэра с Эпштейном, которая прошла при содействии Мандельсона», — говорится в записи брифинга для действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера от декабря 2024 года.

В документах не уточняется, почему сведения о встрече не были опубликованы.

Мандельсона назначили послом Великобритании в Вашингтоне в феврале 2025 года, однако уже в сентябре того же года он покинул пост. Поводом стали публикации о его связях с Джеффри Эпштейном. По данным британских СМИ, в 2009 году политик мог делиться с американским финансистом-педофилом закрытой информацией. Речь, в частности, шла о планах лейбористского кабинета по налоговой реформе, а также о подготовке ЕС пакета финансовой помощи странам Южной Европы, наиболее пострадавшим от мирового экономического кризиса.

