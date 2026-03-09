Миндич подал в суд на украинского депутата

Миндич подал в суд и потребовал от украинского депутата $4,5

Соратник украинского президента Владимира Зеленского, фигурант коррупционного дела бизнесмен Тимур Миндич подал в суд на депутата Верховной рады Ярослава Железняка. Об этом Железняк написал в своем Telegram-канале.

«Я надеюсь, что защита чести и достоинства фигуранта НАБУ и организатора крупнейшей коррупционной схемы интересует больше, чем защита украинской энергетики», — написал он.

Железняк с иронией предположил, что Миндич может приехать на заседание суда «лично из Тель-Авива».

Как сообщил адвокат Миндича Владислав Теплюк украинскому изданию «Главком», запрашиваемая сумма моральной компенсации составляет всего 200 гривен (около $4,5). По его словам, это чисто символическая сумма, поскольку целью иска является не получение денег, а признания со стороны Железняка в том, что тот не имел права на сделанные им высказывания в адрес бизнесмена.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

Ранее в киевской квартире «кошелька» Зеленского Миндича нашли арсенал оружия.