В киевской квартире «кошелька» Зеленского нашли арсенал оружия

На Украине сообщили о тайнике с оружием в квартире Тимура Миндича в Киеве

В одной из квартир в Киеве, принадлежащей фигуранту коррупционного скандала Тимуру Миндичу, правоохранители обнаружили арсенал огнестрельного оружия. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По их данным, проверка проходила в квартире на улице Гусовского. В помещении, в частности, находился наградной пистолет чешского производства CZ P-10, который является аналогом австрийского Glock. Кому именно и за какие заслуги он был вручен, не уточняется.

Также, как утверждают источники, в квартире хранились нарезные карабины «Вулкан-ТК» калибра 5,45 мм, Steyr Mannlicher AUG/SA, АКМС, а также ружье Remington 870.

Отмечается, что подобные карабины могут быть оформлены в соответствии с законодательством как охотничье оружие при условии, что они не относятся к автоматическому.

По информации издания, все обнаруженное оружие было официально зарегистрировано на Тимура Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

