Макрон рассказал, чего потребовал от президента Ирана

Макрон призвал президента Ирана прекратить удары по странам Ближнего Востока
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X, что во время телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом призвал Исламскую Республику немедленно прекратить атаки на страны Ближнего Востока.

«Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива», — написал французский лидер.

Политик выразил «глубокую обеспокоенность» из-за развития ядерной и баллистической программ Ирана и его «дестабилизирующих действий» в районе Персидского залива. По мнению Макрона, именно они спровоцировали нынешний кризис. Президент Франции отметил важность урегулирования ситуации дипломатическим путем.

Кроме того, французский лидер упомянул о необходимости возвращения на родину граждан республики ​​Сесиль Колер и Жака Пари, которые находятся в заключении в Иране.

Накануне иранские вооруженные силы вновь ударили по странам Персидского залива. Атака произошла после обещания президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана не нападать на соседние государства. По мнению Associated Press, это показывает ограниченность полномочий иранского политика. В результате атаки в Дубае загорелся небоскреб 23-Marina. При падении обломков БПЛА один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее Пезешкиан заявил о непричастности Ирана к атаке БПЛА на Азербайджан.

 
