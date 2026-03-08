В Сербии рассказали о возможности смягчения последствий крупнейшего кризиса

В Сербии сообщили о возможности смягчения последствий крупнейшего в мире кризиса

У власти Сербии есть механизмы, чтобы смягчить последствия одного из крупнейших кризисов в мире, который связан с ростом цен на энергоносители и геополитической напряженностью. Об этом сообщил министр финансов страны Синиша Мали в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он назвал ситуацию в мировой экономике «крайне сложной и трудно предсказуемой».

«Речь идет об одном из крупнейших кризисов в истории, и вопрос в том, как и когда он закончится. Цены на нефть и газ растут. Даже американцы выступили с инициативой снять санкции с российской нефти для стабилизации ситуации на мировом рынке», — указал Мали.

По его словам, государство подготовило инструменты для защиты внутреннего рынка и населения.

«Государство будет реагировать в том числе на цены на топливо на сербских заправках. Мы имеем механизмы. Например, снижение акциза на топливо для смягчения негативных последствий роста мировых цен на нефть», — подчеркнул министр.

Он отметил, что ключевое условие устойчивости в условиях кризиса — это энергетические резервы. Мали назвал важным, что Сербия имеет «достаточные запасы сырой нефти, дизеля, бензина и керосина — «всего того, что необходимо, чтобы в краткосрочной перспективе пережить этот кризис».

Ранее в МИД России заявили о энергетическом коллапсе в Европе.