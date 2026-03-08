Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о женском счастье

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что такое настоящее женское счастье. Ответ на этот вопрос она дала в эфире республиканского Женского радио.

«Если бы мы знали на него точный ответ, во всем мире могла бы установиться гармония. Наверное, в нынешнее наше бешеное время настоящее счастье для женщины — найти баланс между полетом души и бытом, между домом и любимым делом, между собой и всем этим миром», - сказала Эйсмонт.

По мнению пресс-секретаря главы государства, чтобы быть счастливой, женщине нужно все успевать.

История Международного женского дня уходит корнями в XIX век. В 1857 году работницы текстильных фабрик в Нью-Йорке выступили с протестом против непосильных условий труда. Следующая массовая акция женщин прошла на Бродвее 8 марта 1908 года — протестующие требовали равных прав с мужчинами. Чуть позже немецкая активистка Клара Цеткин предложила праздновать День солидарности женщин по всему миру.

В России традиция отмечать женский день 8 марта тесно связана с Февральской революцией 1917 года. В этот день женщины приняли участие в петроградской демонстрации с требованиями равноправия, мира и хлеба.

Ранее Путин призвал оценивать вклад мужчин и женщин одинаково.