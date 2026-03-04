Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Верховном суде РФ заявили о снижении числа заключенных в колониях и СИЗО

ВС России: число заключенных в СИЗО и колониях упало до исторического минимума
Илья Наймушин/РИА Новости

Количество заключенных в российских колониях и следственных изоляторах (СИЗО) уменьшилось до исторического минимума, рассказал заместитель председателя Верховного суда (ВС) РФ Владимир Давыдов. Его слова передает ТАСС.

Специалист высказался о ситуации в ходе выступления на заседании Совета Федерации России, на котором рассматривалась его кандидатура для назначения на должность первого заместителя председателя ВС.

Давыдов сообщил, что в данный момент в местах заключения на территории страны содержатся 308 тыс. человек. По его словам, число заключенных снизилось за счет гуманизации законодательства и правоприменительной практики, начавшейся после принятия нового Уголовного кодекса РФ в 2001 году.

Как отметил заместитель председателя ВС, в 2001 году в российских колониях и СИЗО находились порядка 1 млн 60 тыс. граждан. На этом фоне страна входила в первую десятку стран по количеству людей, содержащихся в местах заключения. За 12 лет — к 2013 году — численность тюремного населения в стране сократилась до 700 тыс. человек. Это позволило России опуститься на 30-е место в рейтинге.

Ранее в РФ зафиксировали резкий рост заработной платы работающих осужденных.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!