В Верховном суде РФ заявили о снижении числа заключенных в колониях и СИЗО

Количество заключенных в российских колониях и следственных изоляторах (СИЗО) уменьшилось до исторического минимума, рассказал заместитель председателя Верховного суда (ВС) РФ Владимир Давыдов. Его слова передает ТАСС.

Специалист высказался о ситуации в ходе выступления на заседании Совета Федерации России, на котором рассматривалась его кандидатура для назначения на должность первого заместителя председателя ВС.

Давыдов сообщил, что в данный момент в местах заключения на территории страны содержатся 308 тыс. человек. По его словам, число заключенных снизилось за счет гуманизации законодательства и правоприменительной практики, начавшейся после принятия нового Уголовного кодекса РФ в 2001 году.

Как отметил заместитель председателя ВС, в 2001 году в российских колониях и СИЗО находились порядка 1 млн 60 тыс. граждан. На этом фоне страна входила в первую десятку стран по количеству людей, содержащихся в местах заключения. За 12 лет — к 2013 году — численность тюремного населения в стране сократилась до 700 тыс. человек. Это позволило России опуститься на 30-е место в рейтинге.

