Военный эксперт заявил, что Киев идет ва-банк ради американских ракет Patriot

Эксперт Кнутов: бравада Зеленского для привлечения внимания США обречена на провал
Serhii Korovainyi/Reuters

Киев намерен действовать ва-банк, чтобы добиться поставок ракет для установок ЗРК Patriot, однако эта идея обречена на провал. Об этом MK.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Зеленский пытается продемонстрировать США свои силы, мол, смотрите, какие мы мастера, <...> а вы нам в обмен дайте ракеты для комплексов Patriot. Об этом Зеленский говорил буквально на днях. И это такое шоу, которое призвано произвести на Пентагон и Трампа впечатление», — сказал он.

По мнению эксперта, усилив свои атаки по дальним регионам России, Украина пытается продемонстрировать американцам, что ее специалисты могут оказаться полезными для США на Ближнем Востоке. Однако вряд ли «американцы клюнут на эту удочку», уверен Кнутов.

На слова журналиста издания о том, что Украина может «поделиться» с американцами немалым опытом управления беспилотниками, собеседник MK.ru ответил, что специалисты из США уже сами приобрели необходимые навыки в совершенствовании подбитых иностранных, в частности иранских, беспилотников и их дальнейшем применении, так что «это больше бравада Зеленского с целью набить себе цену» перед Европой и США и попытаться выпросить у американцев ракеты для ЗРК Patriot.

Ранее в России заявили о снижении авторитета США в мире.

 
