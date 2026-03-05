В МИД раскрыли, кого эвакуировала Россия из посольства в Тегеране

МИД: Россия пока эвакуировала только женщин и детей из посольства РФ в Тегеране

Россия пока эвакуировала только женщин и детей из посольства в Тегеране, основной состав дипмиссии еще остается. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, его слова приводит ТАСС.

«Целая партия буквально прошлой ночью пересекла границу с Азербайджаном и вылетела в Москву рейсом МЧС», — сказал он, отвечая на вопрос.

В посольстве, по словам Руденко, сейчас остается основной состав — «в основном дипломаты, мужчины».

До этого в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили, что более 260 граждан России были эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном с начала военной операции США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

