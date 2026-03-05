Размер шрифта
В посольстве России уличили МИД Эстонии в противоречии принципу свободы судоходства

Посольство России: Эстония излишне политизирует маневр российского ледокола
Alexander Zemlianichenko/AP

Власти Эстонии излишне политизируют возможный заход в ее территориальные воды российского ледокола «Мурманск». Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в Таллине.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что возможный заход ледокола в эстонские воды был осуществлен в ходе маневра по освобождению заблокированного льдом судна. Излишняя же политизация подобных случаев противоречит принципам свободы судоходства.

3 марта стало известно, что министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ для вручения ноты, которая касается процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах прибалтийской республики.

Как заявили в министерстве, 28 февраля российский ледокол «Мурманск» якобы без разрешения вошел в территориальные воды страны в Финском заливе, чтобы оказать помощь застрявшему во льдах танкеру Olympic Friendship.

Ранее в России назвали Эстонию «тявкающей страной».

 
