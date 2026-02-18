Размер шрифта
Россиянам рассказали, как сэкономить на мобильной связи и домашнем интернете

Экономист Шедько: сэкономить на мобильной связи можно за счет пересмотра опций тарифа
Россиянам, которые хотят снизить расходы на мобильную связь и интернет без потери качества, в 2026 году имеет смысл начать с ревизии тарифа и набора подключенных услуг. Чаще всего переплата складывается из опций, которыми почти не пользуются, — от них можно отказаться или перейти на более выгодный пакет, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Еще один рабочий вариант — посмотреть на пакетные предложения и акции операторов. Такие программы нередко дают скидки и более выгодные условия по сравнению с «разрозненными» тарифами. На этом фоне многие домохозяйства переходят на конвергентные пакеты, где домашний интернет, мобильная связь и ТВ объединены для всей семьи. Это позволяет сократить общие расходы и держать платежи в одном месте, не размазывая их по разным счетам и датам», — отметил Шедько.

По его словам, также стоит проверить, нет ли у оператора более подходящего плана — семейного или корпоративного. В ряде случаев такие тарифы дают заметную экономию за счет общего лимита услуг и более низкой цены на каждого участника, подчеркнул экономист.

Сэкономить без компромиссов по скорости может помочь и обновление оборудования, добавил эксперт. По его словам, замена или покупка роутера с поддержкой современных стандартов, например Wi-Fi 6 или 6E, обычно повышают стабильность и реальную скорость интернета. Иногда это дает эффект «как от повышения тарифа», но без роста ежемесячной платы, сказал Шедько.

Эксперт также рекомендовал регулярно мониторить временные акции и спецпредложения: операторы запускают их часто, и на коротком отрезке можно получить дополнительную выгоду. Наконец, имеет смысл сравнить условия у разных провайдеров и обсудить индивидуальные параметры — иногда более выгодный вариант появляется не в рекламных блоках, а в процессе переговоров при подключении или переходе, заключил Шедько.

Ранее россиян предупредили о подорожании мобильной связи и домашнего интернета.
 
