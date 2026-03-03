Размер шрифта
Лавров: ядерная угроза в мире нарастает

Лавров заявил о нарастании ядерной угрозы в мире
Максим Блинов/РИА Новости

В мире нарастает угроза глобальной ядерной безопасности на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со вторым министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом, передает ТАСС.

«Угроза обостряется, я бы сказал, нарастает», — сказал Лавров.

Он не исключил, что из-за ударов США и Израиля по Ирану, целью которых было лишить его права на обогащение урана, в стране могут появиться силы, выступающие за обретение ядерной бомбы.

Кроме того, по его мнению, такие планы могут появиться в арабских странах, которые соседствуют с Ираном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. 3 марта министр обороны израильского государства Исраэль Кац заявил, что операция США в отношении Тегерана будет продолжаться столько, сколько необходимо.

Ранее Песков оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине.

 
