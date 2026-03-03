Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий в России

Мишустин: социальные пенсии проиндексируют в России с 1 апреля
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля этого года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, пишет РИА Новости.

По его словам, с 1 января 2026 года выросли страховые пенсии. С 1 апреля увеличатся выплаты людям с ограничениями по здоровью, детям-сиротам и потерявшим кормильца, гражданам без трудового стажа, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, а также ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС.

Индексация коснется свыше четырех миллионов человек.

28 февраля профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что с 1 марта 2026 года ряд категорий российских пенсионеров начнет получать повышенные денежные выплаты.

По его словам, изменения в первую очередь коснутся работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в феврале. Для этой категории предусмотрен полный перерасчет пенсии с учетом всех индексаций, которые были пропущены за время их работы. В качестве примера эксперт отметил, что если пенсионеру в 2023 году начислялось 25 тысяч рублей, то после увольнения в феврале 2026-го его ежемесячная выплата составит уже 31 664 рубля.

Ранее были названы регионы с самыми высокими пенсиями.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!