Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий в России

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля этого года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, пишет РИА Новости.

По его словам, с 1 января 2026 года выросли страховые пенсии. С 1 апреля увеличатся выплаты людям с ограничениями по здоровью, детям-сиротам и потерявшим кормильца, гражданам без трудового стажа, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, а также ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС.

Индексация коснется свыше четырех миллионов человек.

28 февраля профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что с 1 марта 2026 года ряд категорий российских пенсионеров начнет получать повышенные денежные выплаты.

По его словам, изменения в первую очередь коснутся работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в феврале. Для этой категории предусмотрен полный перерасчет пенсии с учетом всех индексаций, которые были пропущены за время их работы. В качестве примера эксперт отметил, что если пенсионеру в 2023 году начислялось 25 тысяч рублей, то после увольнения в феврале 2026-го его ежемесячная выплата составит уже 31 664 рубля.

