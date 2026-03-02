Раскрыты мотивы Трампа завершить операцию против Ирана за четыре недели

Заявление президента США Дональда Трампа о планах завершить операцию против Ирана за четыре недели связано как с политическими, так и с военными ограничениями. Он стремится расколоть иранские элиты, но при этом не спровоцировать волну недовольства среди американцев из-за растущих потерь в ходе конфликта на фоне истощения запасов противоракет, объяснил газете «Взгляд» американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что американская администрация должна руководствоваться «Резолюцией о военных полномочиях», которая разрешает президенту проведение боевых действий без одобрения Конгресса длительностью порядка двух месяцев. Однако предпринятые Трампом шаги не продлятся и это время, так как уже сейчас Пентагон испытывает нехватку боеприпасов для систем ПРО, отметил эксперт.

«Они использовали более 150 ракет для систем THAAD в ходе прошлогодней кампании против Ирана, а всего их производится около 30 штук ежегодно, – пояснил он. — Истощаются и запасы ракет SM-3 морского базирования, которые тоже используются для защиты объектов от атак Ирана».

Если иранская кампания затянется на шесть и более недель, то это приведет к уничтожению большого количества военных объектов и кораблей США в регионе, что в свою очередь резко обрушит рейтинги Трампа среди избирателей. Что касается его заявлений и последних шагов – это попытки надавить на противников и вынудить на переговоры, в которых Трамп будет выступать с позиции силы, объяснил Дудаков.

Слова американского президента о том, что у Вашингтона уже есть кандидаты на пост нового иранского лидера, политолог призвал не воспринимать буквально – по его мнению, это лишь часть политической риторики и попытка добиться раскола элит.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров, а также выразил уверенность, что Исламская Республика в итоге подчинится воле США и Израиля, подробности – в материале «Газеты.Ru».

