Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Раскрыты мотивы Трампа завершить операцию против Ирана за четыре недели

Политолог Дудаков: у Трампа есть мотивы завершить иранскую кампанию за 4 недели
Laura Proctor/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о планах завершить операцию против Ирана за четыре недели связано как с политическими, так и с военными ограничениями. Он стремится расколоть иранские элиты, но при этом не спровоцировать волну недовольства среди американцев из-за растущих потерь в ходе конфликта на фоне истощения запасов противоракет, объяснил газете «Взгляд» американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что американская администрация должна руководствоваться «Резолюцией о военных полномочиях», которая разрешает президенту проведение боевых действий без одобрения Конгресса длительностью порядка двух месяцев. Однако предпринятые Трампом шаги не продлятся и это время, так как уже сейчас Пентагон испытывает нехватку боеприпасов для систем ПРО, отметил эксперт.

«Они использовали более 150 ракет для систем THAAD в ходе прошлогодней кампании против Ирана, а всего их производится около 30 штук ежегодно, – пояснил он. — Истощаются и запасы ракет SM-3 морского базирования, которые тоже используются для защиты объектов от атак Ирана».

Если иранская кампания затянется на шесть и более недель, то это приведет к уничтожению большого количества военных объектов и кораблей США в регионе, что в свою очередь резко обрушит рейтинги Трампа среди избирателей. Что касается его заявлений и последних шагов – это попытки надавить на противников и вынудить на переговоры, в которых Трамп будет выступать с позиции силы, объяснил Дудаков.

Слова американского президента о том, что у Вашингтона уже есть кандидаты на пост нового иранского лидера, политолог призвал не воспринимать буквально – по его мнению, это лишь часть политической риторики и попытка добиться раскола элит.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что США будут продолжать операцию в Иране в течение «четырех-пяти недель» и уже значительно опережают график. При этом он допустил, что американские военные могут приостановить удары, если Тегерану удастся удовлетворить Вашингтон в рамках переговоров, а также выразил уверенность, что Исламская Республика в итоге подчинится воле США и Израиля, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее России предсказали энергетическую победу в конфликте на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!