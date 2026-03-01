«Нас не завалишь!»: Мединский показал патриотичную Z-неваляшку

Помощник президента России Владимир Мединский показал в своем Telegram-канале куклу-неваляшку, которую производят в Тамбовской области. Игрушка практически полностью копирует советский вариант неваляшки за одним исключением — на ней изображен символ Z из георгиевской ленты, а внизу надпись «Нас не Zавалить».

«Привезли вот куклу-неваляшку, делают в Тамбовской области. У меня такая же почти была в детсадовском возрасте», — написал помощник российского лидера.

Он также сравнил неваляшку с зарубежными игрушками, например, лабубу, фигурками Funko POP и плюшевыми монстрами «Фуглерами». Мединский заявил, что российская неваляшка приятнее всех этих монстриков.

«А это — особая Z-неваляшка «Нас не завалишь!» — подытожил Мединский.

По данным газеты «Наш вестник», «несгибаемую» патриотическую игрушку выпускает предприятие «Котовские неваляшки». Кукла представлена в двух цветах — красном и белом. Отмечается, что это не первая «несгибаемая» игрушка, которую создали на предприятии. Среди них есть неваляшки, раскрашенные в цвета российского флага с надписями «Мы Zнаем #силаVправде», «Zа правду».

