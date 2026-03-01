Западные политики, причастные к украинскому конфликту, обладают преимущественно инстинктами скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и утратили инстинкты заботы о своих странах и гражданах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, комментируя планы Британии и Франции передать Киеву ядерное оружие.

«Я не знаю про инстинкты, у них (западных соседей — прим. ред.) инстинкты в основном эпштейновские... А вот инстинкты, касающиеся заботы о судьбе своих государств, своих народов, явно поистерлись за последние годы», — сказал министр иностранных дел.

Так Лавров ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, отказывают ли у европейцев, желающих передать Украине ядерное оружие, инстинкты самосохранения.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский в интервью сказал, что «с удовольствием» принял бы от Франции и Великобритании ядерное оружие, однако не получал подобных предложений. Ранее о подготовке Парижем и Лондоном плана передачи Киеву ядерных боеголовок сообщала Служба внешней разведки России. Эксперты предупреждают, что подобный шаг мог бы привести к катастрофе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал причину обострения ядерной риторики.