Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Лавров заявил об «эпштейновских» инстинктах Запада

Лавров: у западных политиков эпштейновские инстинкты
Сергей Гунеев/РИА Новости

Западные политики, причастные к украинскому конфликту, обладают преимущественно инстинктами скандального финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и утратили инстинкты заботы о своих странах и гражданах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, комментируя планы Британии и Франции передать Киеву ядерное оружие.

«Я не знаю про инстинкты, у них (западных соседей — прим. ред.) инстинкты в основном эпштейновские... А вот инстинкты, касающиеся заботы о судьбе своих государств, своих народов, явно поистерлись за последние годы», — сказал министр иностранных дел.

Так Лавров ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, отказывают ли у европейцев, желающих передать Украине ядерное оружие, инстинкты самосохранения.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский в интервью сказал, что «с удовольствием» принял бы от Франции и Великобритании ядерное оружие, однако не получал подобных предложений. Ранее о подготовке Парижем и Лондоном плана передачи Киеву ядерных боеголовок сообщала Служба внешней разведки России. Эксперты предупреждают, что подобный шаг мог бы привести к катастрофе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал причину обострения ядерной риторики.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!