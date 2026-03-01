Размер шрифта
Стало известно, почему в Иране ждали кончины Али Хаменеи

Политолог Мирзаян: в Иране были готовы к гибели Али Хаменеи
Majid Asgaripour/Reuters

Несмотря на то, что гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи произошла в ходе военной операции США и Израиля, в Иране уже были готовы к этому сценарию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Геворг Мирзаян.

«Смерть верховного лидера в Иране не произошла неожиданно. Стоит учесть, что ему все-таки было 86 лет и он тяжело болел уже продолжительное время. Вся политическая верхушка Ирана в любом случае ждала его скорой кончины и подыскивала фаворита на его место», — сказал политолог.

Он напомнил, что в 2024 году Иран уже переживал политический кризис, когда однозначный фаворит на место будущего верховного лидера Ибрагим Раиси погиб в несчастном случае с падением вертолета. По мнению Мирзаяна, в Иране уже тогда начался процесс поиска будущего аятоллы.

«За практически два года, я думаю, в Иране сложились определенные коалиции, и сформировалось понимание того, кто станет будущим верховным лидером. Не думаю, что на фоне идущей войны кто-то будет раскачивать лодку и активно фрондировать против нового аятоллы. Наоборот, все сейчас должны сплотиться вокруг лидера, которого выберут в ближайшие дни», — уверен политолог.

Иранским военным, религиозным и политическим лидерам бежать некуда, если ситуация станет слишком опасной, так что единственный выход для них — поддерживать сплоченность, заключил Мирзаян.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. О его смерти сообщили иранские государственные и проправительственные агентства. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней.

Ранее в России объяснили, как война с Ираном может навредить США.

 
