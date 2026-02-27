МИД России вызвал посла Финляндии из-за инцидента с российским флагом

В МИД России вызвана посол Финляндии в Москве Марья Лиивала из-за инцидента с российским флагом. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.

«Главе финской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен государственный флаг Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Россия рассматривает данный инцидент «как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России».

Лиивала выражено «крайнее недоумение тем, что представители финских правоохранительных органов... не воспрепятствовали преступлению, чем, по сути, попустительствовали его совершению», подчеркнули в МИД.

Там добавили, что до финляндской стороны доведено требование принять необходимые меры для установления и привлечения злоумышленников к ответственности, а также предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее в МИД РФ вызвали главу дипмиссии ФРГ.