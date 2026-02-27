Размер шрифта
Пушков заявил о планах ЕС по смене режима в Венгрии

Пушков: ЕС планирует смену режима в Венгрии через парламентские выборы
Виталий Белоусов/РИА Новости

Европейский союз преследует цель смены политического режима в Венгрии посредством парламентских выборов, намеченных на апрель. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Теперь ЕС планирует «смену режима» в Венгрии, намереваясь использовать для этого парламентские выборы, которые пройдут в этой стране в апреле», — написал политик.

По мнению сенатора, Еврокомиссия стремится обойти венгерское вето и предоставить Украине безвозмездный «кредит», несмотря на протесты Будапешта. Пушков подчеркнул, что подобные действия стали бы серьезным нарушением принципа единогласия, лежащего в основе функционирования ЕС.

«Это стало бы грубейшим нарушением принципа единогласия, провозглашенного в Договоре о создании ЕС. Однако именно к подрыву этого принципа стремится (глава Еврокомиссии Урсула – ред.) фон дер Ляйен и ее клан, захвативший полный контроль над Еврокомиссией», — подчеркнул политик.

Накануне издание Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спровоцировал один из наиболее острых кризисов внутри Европейского союза (ЕС), воспротивившись предложенному Брюсселем плану о выделении многомиллиардного кредита для Украины.

До этого Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд.

Ранее во Франции оценили вето Венгрии на решение ЕС о кредите для Украины.

 
