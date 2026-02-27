Размер шрифта
Афганистан пригрозил перенести боевые действия в столицу Пакистана

Афганистан пригрозил перенести бои вглубь Пакистана
Abdul Khaliq Achakzai/Reuters

Начальник генерального штаба армии Афганистана Кари Фасихуддин Фитрат предупредил, что афганские силы могут перенести боевые действия вглубь территории Пакистана, включая Исламабад, при возникновении угрозы нацбезопасности. Видеосообщение опубликовано на странице минобороны страны в соцсети X.

«Если они будут угрожать безопасности, у наших сил есть необходимый потенциал, чтобы сделать так, что в их [административных] центрах, в их столице, Исламабаде, будет небезопасно», — сказал он.

Фитрат отметил, что Афганистан не оставит без ответа посягательства на свою территорию.

В то же время представитель правительства талибов (движение внесено в список террористических организаций) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан готов к мирному решению проблем, возникших в ходе конфликта с Пакистаном.

27 февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались об «открытой войне» Пакистана с Афганистаном.

 
