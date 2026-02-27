Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Госдуме заявили, что Зеленского могли подставить с орденом главе МИД Германии

Депутат Журова: Зеленский дал министру ФРГ не тот орден из-за ошибки чиновников
Liesa Johannssen/Reuters

Ситуация с награждением украинским лидером Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом «не по статусу» говорит о простой ошибке подчиненных президента. При этом Зеленский все равно «опозорился». Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Скорее всего, что-то подчиненные неправильно сделали. Скорее всего, на это надо делать скидку. То есть не то, что специально они что-то сделали. Думаю, что подчиненные не знали, какой орден, за что надо дать», — подчеркнула она.

По мнению Журовой, таким образом украинские чиновники могли неумышленно подставить Зеленского перед Вадефулем.

«Зеленский — весь позор ему. Но, конечно, кого-то, видимо, уволят как минимум», — заключила депутат.

Зеленский наградил министра иностранных дел Германии орденом не по статусу. Die Welt пишет, что украинский лидер вручил немецкому министру орден «За заслуги» второй степени, который предназначается для замруководителей правительств и парламентов, министров, глав других центральных органов власти и послов.

Ранее Германия обещала передать Украине пять ракет PAC-3 для Patriot при условии поставок еще 30 ракет от других стран.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!