В Госдуме заявили, что Зеленского могли подставить с орденом главе МИД Германии

Ситуация с награждением украинским лидером Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом «не по статусу» говорит о простой ошибке подчиненных президента. При этом Зеленский все равно «опозорился». Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Скорее всего, что-то подчиненные неправильно сделали. Скорее всего, на это надо делать скидку. То есть не то, что специально они что-то сделали. Думаю, что подчиненные не знали, какой орден, за что надо дать», — подчеркнула она.

По мнению Журовой, таким образом украинские чиновники могли неумышленно подставить Зеленского перед Вадефулем.

«Зеленский — весь позор ему. Но, конечно, кого-то, видимо, уволят как минимум», — заключила депутат.

Зеленский наградил министра иностранных дел Германии орденом не по статусу. Die Welt пишет, что украинский лидер вручил немецкому министру орден «За заслуги» второй степени, который предназначается для замруководителей правительств и парламентов, министров, глав других центральных органов власти и послов.

Ранее Германия обещала передать Украине пять ракет PAC-3 для Patriot при условии поставок еще 30 ракет от других стран.