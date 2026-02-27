Экс-депутат Рады заявил о начале президентской кампании Буданова

Заявление главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилла Буданова о том, что Украина неминуемо вернет территории, направлено на политический пиар и может оказаться частью его предвыборной кампании. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, он уже начал свою предвыборную компанию. То, что он в какой-то момент делает адекватные короткие заявления на фоне обезумевшего Зеленского, это сигнал к тому, что он очень мягко, скажем так, заходит на предвыборную кампанию. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений», — подчеркнул он.

По оценке Килинкарова, у Зеленского Буданов вызывает «определенное раздражение» в связи с тем, что глава офиса считается ставленником Соединенных Штатов, а центр принятия решений по Украине переместился из Лондона в Вашингтон.

«Буданов, в общем-то, сотрудничал и с ЦРУ, и с ФБР, проходил там подготовку, он всегда считался проамериканским», — напомнил Килинкаров.

При этом и Буданов, и экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный настаивают на том, что выборы должны быть проведены уже после завершения конфликта и урегулирования, пояснил Килинкаров.

27 февраля Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми ранее утраченными территориями.

Ранее Буданов не ответил на вопрос об участии в выборах президента Украины.