Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Экс-депутат Рады заявил о начале президентской кампании Буданова

Килинкаров назвал предвыборной кампанией слова Буданова о возвращении территорий
Evgeniy Maloletka/AP

Заявление главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилла Буданова о том, что Украина неминуемо вернет территории, направлено на политический пиар и может оказаться частью его предвыборной кампании. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, он уже начал свою предвыборную компанию. То, что он в какой-то момент делает адекватные короткие заявления на фоне обезумевшего Зеленского, это сигнал к тому, что он очень мягко, скажем так, заходит на предвыборную кампанию. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений», — подчеркнул он.

По оценке Килинкарова, у Зеленского Буданов вызывает «определенное раздражение» в связи с тем, что глава офиса считается ставленником Соединенных Штатов, а центр принятия решений по Украине переместился из Лондона в Вашингтон.

«Буданов, в общем-то, сотрудничал и с ЦРУ, и с ФБР, проходил там подготовку, он всегда считался проамериканским», — напомнил Килинкаров.

При этом и Буданов, и экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный настаивают на том, что выборы должны быть проведены уже после завершения конфликта и урегулирования, пояснил Килинкаров.

27 февраля Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми ранее утраченными территориями.

Ранее Буданов не ответил на вопрос об участии в выборах президента Украины.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!