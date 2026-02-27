Подразделения ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО держатся только за счет заградотрядов, состоящих из польских военных. Общий настрой у солдат ВСУ низкий. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Последняя информация, которая у меня есть, держатся на ключевых направлениях украинские силы только за счет того, что есть заградотряды. Причем заградотряды состоят из поляков. Плюс дроноводы. Если кто-то пытается из украинских солдат сдаваться, их просто убивают свои же с помощью дронов. В принципе, в общем-то, психологический настрой украинских военных крайне низкий», — сказал он.

По словам Кнутова, заградотряды из поляков сконцентрированы в Донбассе, однако они присутствуют и на других направлениях по всей линии фронта.

В начале января пленный солдат ВСУ Роман Дубовик рассказал, как он две недели прятался от украинских заградотрядов перед тем, как сдаться в плен бойцам Вооруженных сил России.

По его словам, после отказа идти на позицию ему было приказано разворачиваться и идти «на хату». Тогда украинский военнослужащий понял, что его уничтожат, и спрятался под другими укрытиями. Потом ему удалось выйти на окраину города Гуляйполя, где он сдался в плен российским бойцам.

Ранее в Генштабе ВС РФ раскрыли число населенных пунктов, взятых под контроль за год.