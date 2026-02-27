Военный эксперт объяснил, зачем Зеленский отправил элиту ВСУ под Сумы

Появление элитных подразделений ВСУ под Сумами связано с продвижением ВС России на этом направлении. Выход российской армии к областному центру ударит политически по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что чревато понижением его рейтинга перед потенциальными выборами. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Выход к Сумам это, в общем, политический удар по Зеленскому и его окружению, потому что Сумы это все-таки областной центр. С учетом того, что там (на Украине — «Газета.Ru») готовится предвыборная компания, она в какой-то форме протекает, обсуждается вопрос проведения выборов, выход наших частей к Сумам или их блокирование [города] — это, в общем, достаточно серьезный удар по Зеленскому и его окружению. Поэтому делается все для того, чтобы сдержать продвижение наших войск», — подчеркнул он.

Кроме того, напомнил Кнутов, ВС России решают задачу расширения приграничной зоны безопасности, которая затрагивает в том числе Сумскую область. Армия России продвигается «достаточно успешно», по оценке военного эксперта, и расширение идет как в ширину, так и в глубину. На этом фоне появление элиты ВСУ под Сумами логично, отметил собеседник.

Вместе с тем, силы специальных операций ВСУ могли появиться под Сумами с целью защиты критически важных оборонных объектов Украины. Военный эксперт напомнил, что в указанной области есть Шосткинский химкомбинат, имеющий важное значение для оборонной промышленности.

27 февраля агентство РИА Новости сообщило, что ВСУ перебрасывают в Сумскую область группу 140-го центра сил специальных операций.

