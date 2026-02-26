Размер шрифта
СМИ сообщили о бесполезности части западных дронов на Украине

FT: многие западные дроны до прибытия на Украину устаревают и идут на запчасти
Evgeniy Maloletka/AP

Многие западные дроны устаревают еще до прибытия на Украину и идут на запчасти. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на командиров и инженеров украинских подразделений.

«Многие беспилотники, переданные киевским силам западными союзниками, к моменту прибытия устаревают. Командиры и инженеры украинских подразделений беспилотников сообщили Financial Times, что большинство западных беспилотников нуждаются в перенастройке перед использованием, и многие из них в итоге разбираются на запчасти», — написали журналисты.

Издание отмечает, что после закупки и размещения дронов многие из них могут устареть и из-за программного обеспечения, частот радиоуправления и навигации.

«Вам не нужны старые модели, верно? Они неточны и бесполезны. И они могут устареть уже через месяц после того, как вы их возьмете на хранение», – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

FT пишет, что автономные ударные дроны большой дальности, как и квадрокоптеры с видом от первого лица, «зависят от обновлений программного обеспечения, защищенных каналов связи и цепочек поставок», которые могут меняться за нескольких месяцев или дней. И модель, которая кажется инновационной на одной неделе, на следующей может перестать такой быть.

В феврале в ВСУ рассказали, что российские беспилотники типа «шахед» являются одной из самых серьезных проблем для украинской армии.

25 февраля посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что в Британии начал работать первый украинский завод по производству БПЛА. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал завод по производству БПЛА в Британии законной целью ВС РФ.

Ранее на Западе рассказали о проблемах Украины на поле боя.

 
