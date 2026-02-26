Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Захарова напомнила Мерцу, кого римляне называли варварами

Захарова напомнила Мерцу, что римляне называли варварами германцев
Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отреагировала на высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес России.

«Я хочу напомнить Мерцу, что варварами римляне называли промышлявшие грабежом... германские племена, которые считали дикими и далекими от культуры, и которые в конце концов тот самый Рим и разрушили... Про варварство — это не к нам, про варварство — это к вам, герр Мерц», — заявила дипломат.

Канцлер ФРГ в обращении к лидерам стран Евросоюза незадолго до переговоров в Брюсселе 23 февраля призвал к поддержке Украины и заявил, что Россия якобы находится «на пике глубочайшего варварства».

Он призвал Европу не колебаться в поддержке Украины. По словам Мерца, континент стоит на распутье, которое может определить ближайшее будущее. Канцлер заявил, что Берлин не может позволить повторить себе ошибку, не признавая опасности, которую Россия якобы несет Европе.

Ранее Мерца раскритиковали из-за его слов о Путине.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!