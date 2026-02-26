Захарова напомнила Мерцу, кого римляне называли варварами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отреагировала на высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес России.

«Я хочу напомнить Мерцу, что варварами римляне называли промышлявшие грабежом... германские племена, которые считали дикими и далекими от культуры, и которые в конце концов тот самый Рим и разрушили... Про варварство — это не к нам, про варварство — это к вам, герр Мерц», — заявила дипломат.

Канцлер ФРГ в обращении к лидерам стран Евросоюза незадолго до переговоров в Брюсселе 23 февраля призвал к поддержке Украины и заявил, что Россия якобы находится «на пике глубочайшего варварства».

Он призвал Европу не колебаться в поддержке Украины. По словам Мерца, континент стоит на распутье, которое может определить ближайшее будущее. Канцлер заявил, что Берлин не может позволить повторить себе ошибку, не признавая опасности, которую Россия якобы несет Европе.

Ранее Мерца раскритиковали из-за его слов о Путине.