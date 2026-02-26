Размер шрифта
Уругвай ратифицировал торговое соглашение между Меркосур и Евросоюзом

Уругвай первым ратифицировал торговое соглашение между Меркосур и ЕС
Парламент Уругвая ратифицировал соглашение о свободной торговле, которое заключили Южноамериканский общий рынок (Меркосур) и Европейский союз. Об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской республики на странице ведомства в социальной сети X.

«В этот исторический день, после 25-летних переговоров, парламент Уругвая одобрил соглашение Меркосур — ЕС. Таким образом, парламент Уругвая стал первым в Меркосур, кто одобрил это соглашение», — говорится в публикации.

17 января Евросоюз и южноамериканское объединение официально заключили соглашение о свободной торговле. Подписание документа состоялось, несмотря на волну протестных акций в европейских странах.

Фермеры выступают против договора, поскольку опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами и это приведет к дальнейшему снижению продаж сельхозпроизводителей ЕС.

Ранее аналитики рассказали, что Россия может получить от соглашения ЕС с Меркосур

 
