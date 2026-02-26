В МИД России анонсировали переговоры Лаврова с коллегой из Брунея

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 3 марта, проведет переговоры со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-брунейских отношений, включая график политических контактов и укрепление сотрудничества в практических областях», — говорится в сообщении.

В МИД России добавили, что также министры планируют обменяться мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня. Встреча пройдет в Москве.

13 февраля Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом обстановку вокруг Ирана и урегулирование конфликта в секторе Газа. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность поддержания высокой динамики диалога между Москвой и Эр-Риядом, а также активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно- гуманитарного сотрудничества.

