В Кремле Лукашенко пошутил по поводу обращения «господин президент»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент» в ходе визита в Кремль. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале выложила российская телеведущая Ольга Скабеева.

Лидер республики прибыл для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Встречавший его комендант Кремля Сергей Удовенко приветствовал Лукашенко словами «господин президент».

«Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — пошутил президент.

25 февраля Лукашенко прилетел в Москву. В пресс-службе белорусского президента заявили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

Ранее Лукашенко заявил о неразрывности отношений Белоруссии с Россией.