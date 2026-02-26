В Госдуме связали данные о ядерном оружии Киеву с планом ЕС ввести войска на Украину

Сообщения о планах Великобритании и других стран Европы ввести войска на Украину после урегулирования конфликта и заявление Службы внешней разведки России (СВР) о намерении Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие — это звенья одной цепи. Все это лишний раз говорит о стремлении Европы к эскалации. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Мы выступаем категорически против ввода какого-либо контингента на территорию Украины. Это лежит вне плоскости мирного урегулирования, ликвидации первопричин украинского кризиса. Любой вариант размещения иностранных войск НАТО для нас неприемлем», — подчеркнул он.

Швыткин отметил, что в четверг на пленарном заседании Госдумы было принято обращение в адрес парламентов Великобритании, Франции, Германии по ядерному оружию на фоне сообщений о его потенциальной передаче Киеву.

«Я думаю, что это звенья одной цепи, это еще раз подчеркивает, что страны Европы всячески хотят вмешиваться в украинский кризис, безусловно, на стороне Украины <...> [Это] показывает отсутствие стремления к мирному урегулированию украинского кризиса», — заключил парламентарий.

24 февраля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже осознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.

Ранее в Кремле назвали безумными планы Европы передать Украине ядерное оружие.