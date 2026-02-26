Евросоюз и Украина ведут переговоры по поводу посещения трубопровода «Дружба»

Евросоюз (ЕС) ведет обсуждение с властями Украины по поводу посещения и оценки трубопровода «Дружба». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что ряд дипломатов ЕС призвали к тому, чтобы делегация блока на Украине смогла посетить трубопровод и осмотреть его. По словам собеседника издания, визит зависит от того, позволит ли Киев его осуществить.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл шансы на запуск «Дружбы» без электричества Словакии.