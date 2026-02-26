Иран перед переговорами в Женеве передал США предложения по ядерной сделке

Иран передал США через Оман свои предложения насчет возможной ядерной сделки. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на источник.
Документ предоставил американской стороне глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. Собеседник агентства не стал раскрывать корреспонденту содержание предложения», – говорится в сообщении.
По данным IRNA, вечером 25 февраля аль-Бусаиди и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили в Женеве мнения и предложения, которые Тегеран выдвинет для достижения соглашения по иранской ядерной проблеме на основе принципов, согласованных во время предыдущих двух раундов переговоров.
26 февраля в Женеве состоится третий раунд переговоров между США и Ираном о ядерной сделке. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф уже прибыл в швейцарский город. Ожидается, что встреча пройдет в диппредставительстве Омана. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, американскую — Уиткофф.
Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил об отсутствии у Тегерана планов на разработку ядерного оружия.