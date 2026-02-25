Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В России рассказали о новой стратегии Украины на переговорах с США

Политолог Васильев: Киев на встрече 26 февраля попытается заинтересовать США экономически
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На переговорах между украинской и американской стороной, которые состоятся 26 февраля, украинская делегация попытается заинтересовать американцев будущими экономическими проектами, как это делал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Киев решил пойти на симметричную хитрость, и попытается заинтересовать американских делегатов возможными экономическими проектами, по примеру России. Я уверен, что в Киеве с завистью смотрят на то, как работает наш спецпредставитель Кирилл Дмитриев, а потому решили попытаться разыграть такую же карту с экономической выгодой. Однако я сильно сомневаюсь, что американские бизнесмены будут заинтересованы в инвестировании в страну, на территории которой все еще идут военные действия», — сказал политолог.

В пользу того, что будут обсуждаться какие-то возможные экономические проекты говорит и участие в переговорах министра экономики Скотта Бессента, отметил Васильев.

«Бессент — это человек, который отвечал за стратегию и подписание договора о добыче редкоземельных металлов на Украине. Поэтому я также не исключаю, что украинская делегация будет давить на то, что реализация подписанного соглашения невозможна до тех пор, пока не будет прекращен огонь. Это может быть своего рода точка давления на Вашингтон», — заключил американист.

Представители Украины и США проведут двустороннюю встречу 26 февраля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. С американской стороны будут участвовать спецпредставитель президента Трампа Стивен Уиткофф, советник Трампа Джаред Кушнер и министр экономики Скотт Бессент.

По словам Зеленского, основными темами переговоров станут пакет мер по восстановлению Украины и подготовка к трехсторонней встрече с участием России, которая может состояться в начале марта.

Ранее Зеленского обвинили в бесчеловечном отношении к народу Украины.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!