В России рассказали о новой стратегии Украины на переговорах с США

На переговорах между украинской и американской стороной, которые состоятся 26 февраля, украинская делегация попытается заинтересовать американцев будущими экономическими проектами, как это делал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Киев решил пойти на симметричную хитрость, и попытается заинтересовать американских делегатов возможными экономическими проектами, по примеру России. Я уверен, что в Киеве с завистью смотрят на то, как работает наш спецпредставитель Кирилл Дмитриев, а потому решили попытаться разыграть такую же карту с экономической выгодой. Однако я сильно сомневаюсь, что американские бизнесмены будут заинтересованы в инвестировании в страну, на территории которой все еще идут военные действия», — сказал политолог.

В пользу того, что будут обсуждаться какие-то возможные экономические проекты говорит и участие в переговорах министра экономики Скотта Бессента, отметил Васильев.

«Бессент — это человек, который отвечал за стратегию и подписание договора о добыче редкоземельных металлов на Украине. Поэтому я также не исключаю, что украинская делегация будет давить на то, что реализация подписанного соглашения невозможна до тех пор, пока не будет прекращен огонь. Это может быть своего рода точка давления на Вашингтон», — заключил американист.

Представители Украины и США проведут двустороннюю встречу 26 февраля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. С американской стороны будут участвовать спецпредставитель президента Трампа Стивен Уиткофф, советник Трампа Джаред Кушнер и министр экономики Скотт Бессент.

По словам Зеленского, основными темами переговоров станут пакет мер по восстановлению Украины и подготовка к трехсторонней встрече с участием России, которая может состояться в начале марта.

Ранее Зеленского обвинили в бесчеловечном отношении к народу Украины.