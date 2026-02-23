Размер шрифта
Зеленского обвинили в бесчеловечном отношении к народу Украины

Политолог Никсон: Зеленский демонстрирует нечеловеческое отношение к украинцам
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует нечеловеческое отношение к своим согражданам, беспокоясь лишь о способности ВСУ продолжать конфликт с Россией. Такое мнение высказал политолог Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы все остальные также страдали из-за Украины. При этом самому Владимиру Зеленскому «все равно», отметил эксперт.

Политолог заметил, что президент Украины «отключает отопление, электричество и так далее» для простых граждан. Никсон объяснил это тем, что в логике Зеленского украинцы все равно отправятся на передовую, а значит «страдания гарантированы в любом случае».

«А когда встает угроза получения топлива для армии, то это уже для него проблема. Думаю, что в этом вся суть», — порассуждал он.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что России необходимо обсудить с США задачу устранения действующей в Киеве власти. По его словам, с точки зрения долговременных интересов именно народ Украины заинтересован в устранении действующей власти. Политик считает, что эта главная задача должна быть решена на переговорах с американцами.

Ранее Зеленский отказался считать себя диктатором.
 
