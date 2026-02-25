Размер шрифта
Названо условие для начала нового Майдана на Украине

Политолог Безпалько: для нового Майдана на Украине нужна организация протестов
IMAGO/Kyrylo Chubotin/Global Look Press

Простое недовольство граждан Украины политикой властей в ряде сфер, в том числе энергетической, не может привести к новому Майдану в стране, так как любой Майдан – это технология с соответствующим финансированием и организацией. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Любой Майдан – это технология, он требует организации, вложений, поддержки. Люди могут быть недовольными, но если это их недовольство никак не проявляется или очень легко подавляется, то никакого Майдана не будет», — подчеркнул он.
Безпалько напомнил, что в ряде городов Украины, в том числе в Одессе, прошли протесты из-за отсутствия электричества и отопления в домах, однако к серьезным социальным потрясениям эти протесты не привели.

Как отметил аналитик, есть «целые касты людей», задача которых структурировать протесты и превращать их «в реальный инструмент политического влияния, в реальный инструмент политической трансформации».

«Там будут боевики, люди, которые будут освещать это все в медиа и в блогосфере, люди, которые будут ходить с транспарантами, люди, которые, допустим, [будут] взаимодействовать с иностранными диппредставительствами, сами иностранные дипломаты, которые должны будут как-то оказывать поддержку, быть заинтересованными в этом протесте и так далее», — заявил он.

По мнению Безпалько, пока условия для переворота на Украине не сложились, явной заинтересованности в смещении украинского лидер Владимира Зеленского нет в стране и на Западе. При этом западные структуры «подталкивают к определенным решениям» лидера, но смещать его «пока никто не хочет».

25 февраля, как писали украинские СМИ, депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что украинцы выйдут на Майдан даже во время вооруженного конфликта, если условия мира будут «несправедливыми».

Ранее Медведев предсказал украинским властям судьбу Муссолини и Гитлера.

 
