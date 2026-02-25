Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Посол Украины сообщила о демарше от США после атак ВСУ в Черном море

Стефанишина: США призвали Киев воздержаться от атак на «американские интересы»
Global Look Press

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о демарше от Госдепартамента Соединенных Штатов после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтяной объект в Черном море в конце 2025 года. Об этом сообщает CNN.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от <...> от нападок на американские интересы», — поделилась Стефанишина.

Дипломат уточнила, что Киев «принял к сведению» сообщение Вашингтона.

4 февраля Стефанишина сообщала, что посольство Украины в США передало Государственному департаменту информацию об ударах ВС РФ, которые якобы нарушили «энергетическое перемирие».

Ранее эксперт раскрыл, чем обернутся удары ВС РФ по Украине.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!