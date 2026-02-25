Посол Украины сообщила о демарше от США после атак ВСУ в Черном море

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о демарше от Госдепартамента Соединенных Штатов после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтяной объект в Черном море в конце 2025 года. Об этом сообщает CNN.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от <...> от нападок на американские интересы», — поделилась Стефанишина.

Дипломат уточнила, что Киев «принял к сведению» сообщение Вашингтона.

4 февраля Стефанишина сообщала, что посольство Украины в США передало Государственному департаменту информацию об ударах ВС РФ, которые якобы нарушили «энергетическое перемирие».

