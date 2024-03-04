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Король Норвегии вернулся на родину после госпитализации в Малайзии

Король Норвегии Харальд V вернулся на родину после госпитализации в Малайзии

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Francisco Seco/AP

Король Норвегии Харальд V вернулся на родину из Малайзии, где он был госпитализирован из-за инфекции во время отдыха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз королевского дворца.

«Его Величество прибыл в Норвегию сегодня вечером. Перелет прошел успешно, состояние здоровья Его Величества улучшается», — сказано в сообщении.

Монарх будет находиться в норвежской больнице еще несколько дней для проведения обследования.

Утром 3 марта стало известно, что Харальд V вылетел домой на самолете для медицинской эвакуации после выписки из малайзийской больницы.

Днем ранее издание AP со ссылкой на пресс-службу королевского дворца сообщило, что королю Норвегии установили временный кардиостимулятор в больнице в Малайзии.

27 февраля сообщалось, что Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии после обнаружения у него инфекции.

Отмечалось, что в конце января король находился на больничном, но уже через несколько дней вернулся на работу. В мае прошлого года его также госпитализировали из-за инфекции, в клинике он провел несколько дней.

Ранее премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией.

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