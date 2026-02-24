В Пентагоне оценили предпринятые США меры в ответ на действия Китая в сфере минералов

Соединенные Штаты предпринимали недостаточные меры в ответ на действия Китая в сфере контроля над поставками критических минералов, заявил помощник главы Пентагона по политике в области промышленной базы Майкл Каденацци. Об этом сообщает River Reporter.

Помощник министра выразил обеспокоенность зависимостью США от иностранных источников галлия, особенно от Китая, который в настоящий момент владеет 98% мировых поставок данного вещества, а также ввел запрет на его поставки в Соединенные Штаты.

По его словам, китайская сторона ведет злонамеренные действия по манипулированию рынками, а также по установлению контроля над цепочками поставок. Таким образом Пекин планирует подорвать усилия США по поддержанию внутреннего производства, считает Каденацци.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай с трехдневным визитом с 31 марта по 2 апреля.

По словам старшего экономиста по китайскому направлению в Pantheon Macroeconomics Кельвина Лама, встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином может быть посвящена обсуждению поставок добываемых в Китае полезных ископаемых и доступа Пекина к передовым технологиям производства микросхем.

Ранее Трамп назвал американо-китайские отношения важнейшими в мире.