Володин ответил Мерцу, мечтающему об истощении России

Володин предложил Мерцу не мечтать об истощении РФ, а решать проблемы в Германии
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, мечтающему об экономическом и военном истощении России, заняться решением внутренних проблем страны, а не делать граждан ФРГ заложниками своего непрофессионализма. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Об этом уже заявлял четыре года назад Байден, намереваясь порвать нашу экономику в клочья. Все для этого делали предшественники Мерца... Но иных уж нет, а те далече. [...] Будучи канцлером ФРГ, Мерц должен это понимать и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма», — написал Володин.

При этом он добавил, что с момента введения первых санкций прошло 14 лет, но пострадали от них только страны, власти которых решили их ввести.

По словам Володина, экономика России за это время поднялась на 4 место, обогнав Германию, в то время как та на протяжении трех лет продолжает стагнировать.

Он напомнил, что давно нужно было понять — ядерную державу невозможно победить военным путем.

До этого Мерц заявлял, что боевые действия на Украине закончатся только при полном истощении одной из сторон либо в военном, либо в экономическом плане. Он также подчеркнул, что не верит в мирные переговоры, которые сейчас ведутся между Россией и Украиной. Политик добавил, что не рассчитывает на скорое урегулирование украинского кризиса.

Ранее Мерц практически исключил нормализацию отношений с Путиным.
 
