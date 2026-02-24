Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

«Набрать головорезов»: в России раскрыли, зачем Украине контрактная армия

Аналитик Леонков: переход ВСУ на контракт легализует западных наемников Украины
Anatolii Stepanov/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности на деньги ЕС переформатировать армию Украины и ввести в ней контрактный набор поможет набрать в ВСУ «головорезов со всего мира». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Как напомнил Леонков, украинская армия начала переход на стандарты НАТО с 2018 года. На Украине в вооруженных силах действовали уставы и системы боевого управления альянса для того, чтобы Украина «органично вошла в блок».

Как подчеркнул эксперт, после начала СВО стандарты НАТО и комплектование по ним не выдержали испытания в «боевом конфликте высокоинтенсивной технологичности».

В этой связи Зеленский «находит новые формулировки», считает Леонков, чтобы переформатировать армию Украины.

«Можно под эту сурдинку, которую сейчас рисует Зеленский, попытаться набрать головорезов со всего мира. Они являются контрактниками Украины, то есть вполне присутствуют там на законных основаниях. Не как наемники, а как контрактные военнослужащие. Я думаю, это с той мыслью делается для того, что если бы такие наемники, попадая в плен российской армии, чтобы на них распространялась Женевская и другие конвенции, чтобы они считались военнопленными», — подчеркнул собеседник.

23 февраля Зеленский выразил готовность запустить переход от мобилизации к контрактной системе набора в украинскую армию при условии, что Евросоюз профинансирует этот процесс.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Ранее Зеленский обвинил россиян в скандалах с «бусификацией».
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!