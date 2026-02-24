«Набрать головорезов»: в России раскрыли, зачем Украине контрактная армия

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности на деньги ЕС переформатировать армию Украины и ввести в ней контрактный набор поможет набрать в ВСУ «головорезов со всего мира». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Как напомнил Леонков, украинская армия начала переход на стандарты НАТО с 2018 года. На Украине в вооруженных силах действовали уставы и системы боевого управления альянса для того, чтобы Украина «органично вошла в блок».

Как подчеркнул эксперт, после начала СВО стандарты НАТО и комплектование по ним не выдержали испытания в «боевом конфликте высокоинтенсивной технологичности».

В этой связи Зеленский «находит новые формулировки», считает Леонков, чтобы переформатировать армию Украины.

«Можно под эту сурдинку, которую сейчас рисует Зеленский, попытаться набрать головорезов со всего мира. Они являются контрактниками Украины, то есть вполне присутствуют там на законных основаниях. Не как наемники, а как контрактные военнослужащие. Я думаю, это с той мыслью делается для того, что если бы такие наемники, попадая в плен российской армии, чтобы на них распространялась Женевская и другие конвенции, чтобы они считались военнопленными», — подчеркнул собеседник.

23 февраля Зеленский выразил готовность запустить переход от мобилизации к контрактной системе набора в украинскую армию при условии, что Евросоюз профинансирует этот процесс.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Ранее Зеленский обвинил россиян в скандалах с «бусификацией».