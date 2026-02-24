Трамп назвал президента Финляндии чужим именем

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью норвежской газете VG сообщил, что американский лидер Дональд Трамп однажды назвал его чужим именем. По его словам, глава Белого дома отправил ему письмо, в котором содержалось обращение «Дорогой Йонас».

Стубб пояснил, что Трамп ошибся и отправил два одинаковых письма ему и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.

«Я получил точно такое же письмо. В нем тоже было написано: «Дорогой Йонас», — сообщил финский президент.

В своем письме от 18 января Трамп заявил, что больше не обязан думать «исключительно о мире», так как Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира. В связи с этим он потребовал полного контроля США над Гренландией.

До этого президент США не узнал своего финского коллегу на встрече в Белом доме. По информации норвежской газеты Steigan, Трамп явно не смог найти Стубба, хотя сидел прямо перед ним.

Также журналисты заявили, что в ходе этой встречи Трамп унизил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В статье обратили внимание, что американский лидер «заставил замолчать» фон дер Ляйен, когда та начала говорить о якобы похищении украинских детей Россией. Трамп заявил, что они встретились, чтобы поговорить о другом, а именно о том, что «европейская пропаганда здесь неуместна и нежелательна».

