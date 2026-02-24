Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Трамп назвал президента Финляндии чужим именем

Стубб заявил, что Трамп назвал его именем премьера Норвегии
Denis Balibouse/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью норвежской газете VG сообщил, что американский лидер Дональд Трамп однажды назвал его чужим именем. По его словам, глава Белого дома отправил ему письмо, в котором содержалось обращение «Дорогой Йонас».

Стубб пояснил, что Трамп ошибся и отправил два одинаковых письма ему и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.

«Я получил точно такое же письмо. В нем тоже было написано: «Дорогой Йонас», — сообщил финский президент.

В своем письме от 18 января Трамп заявил, что больше не обязан думать «исключительно о мире», так как Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира. В связи с этим он потребовал полного контроля США над Гренландией.

До этого президент США не узнал своего финского коллегу на встрече в Белом доме. По информации норвежской газеты Steigan, Трамп явно не смог найти Стубба, хотя сидел прямо перед ним.

Также журналисты заявили, что в ходе этой встречи Трамп унизил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В статье обратили внимание, что американский лидер «заставил замолчать» фон дер Ляйен, когда та начала говорить о якобы похищении украинских детей Россией. Трамп заявил, что они встретились, чтобы поговорить о другом, а именно о том, что «европейская пропаганда здесь неуместна и нежелательна».

Ранее во Франции рассказали, как Трамп одним действием унизил Макрона.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!