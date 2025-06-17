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Во Франции рассказали, как Трамп одним действием унизил Макрона

Политик Филиппо: Трамп унизил Макрона заявлением после отъезда с саммита G7
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент США Дональд Трамп унизил своего французского коллегу Эммануэля Макрона публикацией в соцсети Truth Social после отъезда с саммита «Большой семерки». Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это полное унижение!», — написал Филиппо, комментируя пост Трампа.

В частности, в публикации Трамп раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона после его слов о том, что глава Белого дома преждевременно покинул саммит G7, чтобы работать над урегулированием конфликта Израиля и Ирана.

По его словам, это «неправильное утверждение», и Макрон «понятия не имеет», зачем Трамп отправился в Вашингтон. Президент США также указал, что это не имеет никакого отношения к прекращению огня между Израилем и Ираном, речь идет о чем-то «гораздо большем».

Американский лидер указал, что «намеренно или нет», но Макрон всегда ошибается.

Ранее Трамп высказал Макрону свое мнение о проекте санкций против России.

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